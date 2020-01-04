وصول ناقلة تحمل 15 ألف متر معكب من البنزين إلى طبرق

وصول ناقلة تحمل 15 ألف متر معكب من البنزين إلى طبرق شركة البريقة تؤكد عدم وجود أزمة بنزين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رست مساء اليوم السبت، ناقلة وقود برصيف البريقة في طبرق محملة بـ 15 ألف متر مكعب من وقود البنزين.

وقال عيد خيرالله حدوث، مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط، إن رصيف ميناء البريقة بطبرق استقبل الناقلة النفطية (ARCTOS) وعلى متنها 15 ألف متر مكعب من وقود البنزين، والتي ستغطي طبرق وجزءًا من مناطق الجبل الأخضر.

وأكد حدوث، لأخبار ليبيا24، استمرار وصول النواقل الخاصة بوقود البنزين والديزل، إلى طبرق لتغطية السوق المحلي، كما أكد أنه لا توجد أي أزمة في الوقود.

وأشار حدوث، إلى التزام شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بتوفير المحروقات في كل الأوقات، وفقًا للعقود المبرمة.

وأفاد، أن مستودع طبرق يقوم بتوزيع الوقود إلى منطقة بيت ثامر بالجبل الأخضر غرباً، كذلك يصل حتى إمساعد شرقاً وجنوباً يصل إلى الجغبوب، وأشار إلى أن المحروقات ببقية المناطق من البيضاء وغرب بنغازي والجنوب يتم توفيرها عبر مستودع رأس المنقار.

وقال، “إن الشركات الناقلة تعمل وفق عقود مبرمة وتقوم بعملها على أكمل وجه بتوفير الوقود في هذه المحطات في المناطق المذكورة”.

وأوضح، أن شركة البريقة تعتبر شركة خدمية وملتزمة بتوفير الوقود ولا توجد أي أزمات تذكر.