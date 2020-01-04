لا يعد تدخلًا..المبعوث التركي إلى طرابلس: تركيا البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة حكومة الوفاق لصد العدوان عنها

لا يعد تدخلًا..المبعوث التركي إلى طرابلس: تركيا البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة حكومة الوفاق لصد العدوان عنها

أخبار ليبيا24

قال المبعوث التركي إلى طرابلس أمر الله إيشلر، إن إرسال بلاده قوات إلى ليبيا “لا يعد تدخلا” كما يدعي البعض.

وأضاف إيشلر أمس الجمعة أن الحكومة الشرعية في هذا ليبيا هي من طلبت ذلك وفق اتفاقية موقعة بين البلدين.

وأكد أن هجوم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على طرابلس يعني أنه اختار الحل العسكري، لافتا إلى أن بعض الدول التي تزعم أنها ملتزمة بالديمقراطية أبدت موقفا منافقا في هذا الإطار.

وأوضح المبعوث التركي إلى طرابلس أن تركيا هي البلد الوحيد الذي استجاب لدعوة وجهتها حكومة الوفاق لـ5 دول دعتها لمواجهة الإرهاب وصد العدوان عنها.

وأكد أن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا من أجل دعم جهود إرساء الاستقرار والهدوء في هذا البلد العربي، مشددا على أن تركيا لبت نداء حكومة شرعية.

وأوضح المبعوث التركي أن بلاده “تقف إلى جانب الحل السياسي في ليبيا وترفض الحل العسكري والنظام الدكتاتوري ولا مكان لحفتر في مستقبل ليبيا، وواثق بأنه سيحاكم، حسب قوله.