كبرى شركات النفط الليبية توقف التعامل مع الشركات التركية

كبرى شركات النفط الليبية توقف التعامل مع الشركات التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كبرى الشركات النفطية الليبية إيقاف جميع تعاملاتها مع الشركات التركية ردا على موقف تركيا “المشين”.

وأكدت شركة الخليج العريبي للنفط وشركة سرت لإنتاج النفط والغاز وشركةالجوف للتقنية النفطية وشركة رأس لانوف أن الموقف التركي موقف استعمارى بغيض.

وأشارت الشركات إلى أن تركيا استغلت “عديمي الوطنية وشذاذ الآفاق” الذين لايربطهم بهذه الأرض إلا المال وبيع الوطن.

ونددت الشركات النفطية تأهب “العثمانيين الجدد” لغزو بلادنا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت أن القوات شركاتالمسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر قادر على دحر أي عدوان برا وبحرا وجوا بمساندة ومؤازة الليبيين.