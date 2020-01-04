شرطة المدينة في الكفرة تضبط شخص يصنع الخمور

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أخبار ليبيا24
تمكن أعضاء وحدة التحريات بمركز شرطة المدينة في مدينة الكفرة من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بتصنيع الخمور.

وأوضح قسم العلاقات العامة في مديرية أمن الكفرة أن معلومات وردت لوحدة التحريات عن هذا المصنع ومكان تواجده.

وأضاف القسم أنه تمت مداهمة المكان وضبط المعدات التي تستعمل في تصنيع الخمور وكذلك برميل شبة ممتلىء بهذه الخمور وعدد 4 زجاجات فارغه من الخمور المهربة من الخارج.

وأكد قسم العلاقات العامة في المديرية أنه تم التحقيق مع المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

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