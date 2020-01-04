حافظ الغويل: ثورة فبراير هي سبب خراب ليبيا وحفتر مصيبة على ليبيا

حافظ الغويل يرى أن عملية تحرير طرابلس عدوان جهوي غاشم

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أخبار ليبيا24ـ سياسة

رأى الباحث الليبي الأمريكي والمقيم في الولايات المتحدة، حافظ الغويل، اليوم السبت، أن ثورة السابع عشر من فبراير هي السبب وراء خراب ليبيا.

وقال الغويل، على تويتر، “أنا مازلت أقول إن فبراير كانت ومازالت خراب ليبيا”.

كما هاجم الغويل، في نفس التغريدة، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، معتبرًا أنه مصيبة على ليبيا، ويريد أن يحكمها بـ “الحديد والنار”.

وقال الغويل، “أقول أيضا إن حفتر مصيبة على ليبيا ومجرم يريد أن يحكم بالحديد والنار”.

واعتبر الغويل، أن رأيه هذا هو دفاع عن طرابلس والمناطق الحرة في غرب ليبيا ضد ما وصفه بـ” العدوان الجهوي الغاشم”.

وقال الغويل، “أنا أدافع على طرابلس والمناطق الحرة في غرب ليبيا ضد عدوان جهوي غاشم، وبتأييد دول وقوات من المرتزقة، مش دفاعا على فبراير ولا حكومة الوفاق”.

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