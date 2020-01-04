جمعة القماطي يُعلق على مقتل سليماني ويقول إن دعم تركيا لحكومة الوفاق جاء بتوافق مع أمريكا وروسيا

أخبار ليبيا24ـ سياسة

قال جمعة القماطي رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، إلى دول المغرب العربي، اليوم السبت، إن دعم تركيا لحكومة الوفاق تم بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، معتبرًا أن المتغيرات السريعة في المنطقة، ستساعد في إنهاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وخروجه من المشهد بالكامل.

وكتب القماطي مغردًا على تويتر، يقول: “دعم تركيا لحكومة الوفاق في ليبيا يتم بتوافق مع أمريكا وروسيا والمتغيرات السريعة في المنطقة ستساعد في انهاء حفتر وخروجه من المشهد بالكامل”.

ورأى القماطي، أن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة في غارة جوية على مطار بغداد بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيشعل منطقة الخليج العربي. وأشار القماطي، إلى أن إيران حددت 35 هدفا لضربها بعضها داخل دولة الإمارات.

وقال القماطي، “مقتل قاسم سليماني المتورط في دماء شعوب عربية، زلزال سيشعل منطقة الخليج، وإيران تحدد 35 هدفا لضربها بعضها داخل دولة الإمارات”.