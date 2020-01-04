كلفتها في أوروبا 50 ألف دولار..أطباء ليبيون ينجحون في إجراء 10 عمليات قلب مفتوح بمركز طبرق الطبي

كلفتها في أوروبا 50 ألف دولار..أطباء ليبيون ينجحون في إجراء 10 عمليات قلب مفتوح بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم السبت، إن طاقم طبي ليبي بقيادة الطبيب عمر المنقوش نجح في إجراء 10 عمليات للقلب المفتوح للكبار في المركز .

وأضاف الجالي أن من بين المرضى 5 من طبرق والمناطق المجاورة لها و2 من درنة و3 حالات من البيضاء، مؤكدًا أن طبي طبرق يبقى هو الوحيد بالمنطقة الشرقية الذي يجري عمليات القلب المفتوح.

وأشار مدير عام المركز أنه تم إجراء عدد ثلاثة عمليات للقلب المفتوح للكبار في السابق ليبلغ عدد العمليات خلال 2019 المنصرم 13 عملية ناجحة بأطقم ليبية.

وتابع الجالي :”لدينا 50 مريض في قائمة الاتظار ولايوجد أي مستشفى حكومي بالمنطقة الشرقية يجري هذه العمليات”.

وأوضح مدير عام المركز :”نجري عملية واحدة كل يوم وتستغرق العملية أكثر من 6 ساعات، والفريق الطبي يتكون من 15 طبيب وممرض وهو فريق متخصص متكامل.

وأفاد أن العمليات الجراحية تجرى عن طريق اللجنة المركزية لتوطين العلاج التي تدعم من وزارة الصحة والحكومة المؤقتة.

وذكر الجالي أن هذه العمليات لو تجرى خارج ليبيا لكلفت المريض أكثر من 50 ألف دولار في الدول الأوربية وحوالي 50 ألف دينار لو أجراها في مصر أو تونس.

ولفت إلى أن عمليات القسطرة هي التي تكشف المريض الذي يحتاج لعملية قلب مفتوح، موضحًا أنهم أجروا 1099 عملية قسطرة خلال عام 2019.

وقال مدير عام المركز الطبي طبرق :”نأمل زيادة الدعم من الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة حتى نجري المزيد من عمليات القلب المفتوح”.

وأضاف الجالي :”لو تمت زيادة المبلغ المخصص للجنة المركزية لتوطين العلاج في طبرق واستمر الدعم لتمكنا من إجراء 100 عملية قلب مفتوح للكبار و100 عملية قلب مفتوح للأطفال خلال عام 2020″.