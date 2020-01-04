اختتام دورة عن المنشآت الرياضية في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت في صالة الاجتماعات في نادي الهلال دورة خاصة بالمنشآت الرياضية تحت إشراف المنظمة الدولية للدراجات و دعم من نادي الهلال.

وقال محاضر الدورة الدكتور ناصر الهدار لـ”أخبار ليبيا24″ :”إن الدورة تواصلت لثلاثة أيام بواقع 12 ساعة”.

وأضاف الهدار :”استهدفنا في هذة الدورة الناشطين بقطاع الرياضة خاصة لعبة الدراجات”.

وأوضح المحاضر أن الهدف كان التعريف بالمنشآت الرياضية وكيفية عملها .

وشهد ختام الدورة الخميس تقديم شهادات على المشاركين كما تم تكريم عدد من الشخصيات أبرزها المدرب السابق يونس الحاسي أحد الشخصيات التي كان لها دور كبير في نشر لعبة الدراجات في بنغازي.