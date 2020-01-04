التصويت بالإجماع على إلغاء اتفافية السراج وتركيا وإحالته للقضاء بتهمة الخيانة العظمى

أخبار ليبيا24ـ خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم السبت، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على إلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأن لم يكن.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب صوت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب إلى أنه تم أيضًا التصويت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا، وإلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي، بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

وكان مجلس النواب بدأ جلسته اليوم السبت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة وحضور عدد من أعضاء المجلس لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا بعد أن دعت رئاسة مجلس النواب لجلسة طارئة السبت لمناقشة هذا التدخل.