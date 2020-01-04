البرد القاتل في الجبل الأخضر..وتذمر المواطنين من غياب الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول

أخبار ليبيا24- خاص

يكاد يكون للإرهاب يد في جميع المشاكل، التي تعاني منها ليبيا مهما كانت هذه الأزمات صغيرة أم كبيرة أمنية اجتماعية اقتصادية أو غيرها من الأزمات لتي تنغص حياة المواطنين.

وللإرهاب يد في تدهور كافة مناحي الحياة، وكثير منها قد لا يكون سببًا مباشرًا، إلا أنه بقصد أو بغير قصد سبب المزيد من الأزمات والتأثير على حياة الناس والتضييق عليهم.

ولا يخفى على أحد انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء بالجبل الأخضر وما يترتب عليه من مشاكل صحية ونفسية لسكان تلك المنطقة، حيث تقترب درجات في كثير من الأحيان من درجات التجمد، وما زاد الأمر سوءا هو تكرر انقطاع الكهرباء ولفترات طويلة في كل فصل شتاء، دون وجود حل جذري لهذه المشكلة رغم الأرقام الفلكية التي تعلنها الجهات المختصة والتي تصرف على تطوير الكهرباء والمشاريع الوهمية، ناهيك عن النقص الحاد في غاز الطهي الذي يستخدم للتدفئة، والتي تباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها في ظل نقص السيولة، ومادة الكيروسين (القاز) الشبه مختفية من محطات الوقود، ورغم مخاطر استخدامه في التدفئة، إلا أنه ساهم في تدفئة البيوت في درجات حرارة وصلت في فصل الشتاء إلى 2 درجة تحت الصفر.

هذه الأوضاع اضطرت المواطنين لاستخدام طرق تقليدية في التدفئة، وهذه الطرق تسبب كل عام في كوارث منها اندلاع الحرائق في الشقق والبيوت أو حالات وفاة لأسر كاملة؛ بسبب الاختناق من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من التدفئة التقليدية، ولا يمر فصل شتاء إلا وهناك وفيات من الأطفال والنساء والشيوخ بسبب البرد.

منذ سنتين وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة، أعلن عن عطاء لإدخال التدفئة المركزية للمدارس في الجبل الأخصر ولم ير هذا المشروع النور ولم يبق منه شيء إلا الرسائل.

لجنة الطاقة في مجلس النواب في سبات عميق، والحكومة بأجهزتها تصرح أن لديها فائض والتجار يستوردون المولدات الكهربائية، التي لا تستطيع تشغيل أي أجهزة تدفئة كهربائية أو سخانات المياه واعتبرها البعض أحجية لم يستطيع أحد فك طلاسمها، وهي علاقة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير عروض كثيرة لأنواع مختلفة من المولدات التي تدخل البلاد بطرق مختلفة.

وما لا يعرفه المسؤولين، أن انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ينهي الحياة في مدن وقرى الجبل الأخضر فأغلب هذه المناطق تعتمد في الحصول على المياه من الآبار الجوفية، التي تسحب منها المياه عن طريق مضخات عميقة لا تعمل إلا بتيار كهربائي ضغط، والاتصالات الهاتفية تنقطع وتتذبذب مباشرة مع انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى خدمات الإنترنت التي تتأثر بشكل كبير أو تنقطع نهائيًا بسبب انقطاع الكهرباء.

ولعل أبرز وأهم أسباب انقطاع وتهالك شبكة الكهرباء في ليبيا وفي مدن الشرق، تحديدًا هو بسبب الدمار الذي لحق بعدد من المحطات في مدينة بنغازي أثناء المواجهات التي خاضتها القوات المسلحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ما أثر سلبًا على تهالك شبكات الكهرباء في شرق البلاد وادخالها في أزمات عدة، إلا أن هذا لا يعفي المسؤولين والحكومة من عدم قدرتهم على إيجاد حلول لهذه الأزمة المتكررة.

والتقت “أخبار ليبيا24” عيد خيرالله حدوث مدير إدارة منطقة طبرق لشركة البريقة لتسويق النفط لسؤاله عن شحنات الوقود والمحروقات، بختلف أنواعها حيث أكد بأنه لا توجد أي أزمة وقود بالجبل الأخضر وترسل إليها الكيروسين تباعاً.

وأضاف حدوث وقود البنزين والديزل بمنطقة الجبل الأخضر لايوجد به أي عجز فمستودع طبرق يغطي إلى منطقة بيت ثامر وبقية مناطق الجبل الأخضر تزود عن طريق مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي.

وتابع مدير إدارة منطقة طبرق لشركة البريقة لتسويق النفط:”ربما تكون أزمة الوقود الحالية بمنطقة الجبل الأخضر تعود لتأخير دخول النواقل إلى رصيف رأس المنقار بسبب الأحوال الجوية”.

وبخصوص الكيروسين قال حوث :”إن مستودع طبرق أرسل كمية 600 ألف لتر في شهر ديسمبر الماضي وزعت من منطقة القبة إلى مدينة البيضاء وستصل الكميات تباعاً بنفس الكمية إلى منطقة الجبل الأخضر؛ بسبب موجة البرد التي تمر بها هذه المنطقة في فصل الشتاء”.

وأكد أن كميات الكيروسين التي تصلنا تعتبر محدودة وهي من مصفاة طبرق، فنقوم بتوزيعها بين محطات الوقود بالجبل الأخضر وبقية المناطق وبين المطارات.

وذكر حدوث :”بالنسبة للغاز يتم توزيعه من إمساعد شرقاً إلى القبة غرباً إلى الجغبوب جنوباً ومستودع طبرق للغاز يعمل بكل طاقته الإنتاجية وليس هنالك أي أزمة غاز في هذه المنطقة التي ذكرتها”.

وأشار مدير إدارة منطقة طبرق لشركة البريقة لتسويق النفط، إلى أن مستودع رأس المنقار يوزع الغاز إلى الجنوب والكفرة وشرقاً إلى مدينة البيضاء.

كما التقت “أخبار ليبيا24” عددا من المواطنين الذين طلبوا من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التدخل لإيجاد حل لمعاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي، الذي لم تجد له الحكومة ولا المسؤولين في الدولة نتيجة منذ سنوات.

ويقول صلاح بوطبجات من منطقة الأبرق :”تهالك شبكة الكهرباء وعدم دخول المحطات الجديدة للخدمة كارثة بكل المقاييس ونسمع عن وصول مولدات للتجار وكأن هناك من يستفيد من معاناتنا”.

ويضيف بوطبنجات :”الكهرباء تنقطع لأكثر من 5 ساعات يوميا وأصعبها انقطاعها ليلا وعند عودة التيار الكهربائي قوته حوالي 180 v وأقل لا يصل إلي 220 v ليقوم بتشغيل السخانات أو الدفايات الكهربائية”.

وتابع :”أما عن مادة الكيروسين وصل للأبرق 40.000 لتر الأيام القليلة الماضية، وشهد ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين رغم انهمار المطر والجو بارد جدًا، لكن المحطات لم تقم بتوزيع الكماية بالكامل لأن لا توجد رقابة، حسب قوله”.

ويواصل صلاح :”البعض يستغل فصل الشتاء للاستفادة المادية على حساب معاناة الناس وأما إسطوانات الغاز سعرها يتراوح بين 15 و 45 حسب العرض والطلب في السوق السوداء، ولا توحد رقابة من الجهات المختصة لمستودعات بيع الغاز”.

وأكد بوطبنجات أن منطقة الفايدية، شهدت أربعة أيام بدون كهرباء ومنطقة اسباق غربي لالي ثلاثة أيام بدون كهرباء ومع هذه الأجواء يعتبر أمرًا صعبًا، بل خطيرا.

ويقول أيضًا :”خط لملودة دائما الكهرباء مقطوعة، وتصل مدة الانقطاع فيها لثلاثة وأربعة أيام متواصلة، هذه الانقطاعات بين طرح أحمال أو أعطال، ونستغرب تصريحات المسؤولين بشركة الكهرباء عن الفائض في إنتاج الكهرباء الذي لا نراه لو نعيشه على أرض الواقع، مع شكرنا للمهندسين والفنيين الذين يبذلون جهدهم من أجل تقديم خدماتهم”.

أما أكرم الغيثي من مدينة درنة يقول :”في درنة لم نعرف روتين طرح الأحمال، تتكرر الانقطاعات العشوائية وتستمر لساعات لكنها لا تتجاوز 5 ساعات ودرنة تعتبر الأكثر دفء بطبيعتها عن مناطق الجبل”.

ويضيف الغيثي :”أما عن إسطوانات الغاز نقوم بشراء الإسطوانة من التجار بـ 20 دينار؛ لأن الموزع يشهد ازدحاما كبير ويصبح من الصعب الحصول على إسطوانة غاز”.

ومن جانبه، يقول محمد إطوير أحد سكان منطقة الفايدية :”نَعلمُ جميعاً أنَّ تردِّي البنية التَّحتية للشَّبكة الكهربائية مُشكلة عامة، ولكنْ ما حدَثَ لأغلبِ مناطقِ جَنوب الجبلِ الأخضر ومِنْ بينِها مَنطقة الفائديَّة، كانَ أمراً كارثيّاً يستحقُّ إعلانَ تلك المناطق “مناطق منكوبة”.

وأضاف إطوير :”انقطع التَّيار الكَهربائي بشكلٍ مُتواصلٍ ولِعدَّة أيامٍ معَ درجاتِ حرارةٍ منخفضةٍ جدا تَصلُ إلى الصِّفر درجة مئوية، ممَّا اضطر شباب منطقة الفائدية للتَّظاهُر بسببِ اسْتمرار انقطاع التيار الكهربائي”.

وأكد المواطن محمد :”بالجُهُود الذَّاتيَّة لعُمَّال شرِكة الكهرباء “مشكورين” استطاعوا إصلاح العُطل بالمُحوّل الرّئيسي بمحطة منطقة الفائدية مع نقص إسطوانات الغاز والكيروسين، وإهمال الدولة وعدم وجود حل جذري لهذه المشكلة التي نعتبرها مسألة حياة أو موت”.

وأوضح من جانبه، إمجيحيد بو محمد، من مدينة البيضاء أن سكان الجبل الأخضر يعانون هذه الأزمة الشتوية منذ أكثر من 5 سنوات”.

و بومحمد :”يعاني الجبل الأخضر الأمرين في فصل الشتاء، ولا أدري إن كان هذا أمر متفق عليه من قبل المسؤولين المتعاقبين على كراسي السلطة، أم لأن كل من مروا غير أكفاء، ولا يجيدون التخطيط والتدبير ولا يعلمون بأن هناك دائما أولويات وضروريات تبيحها الظروف”.

وتابع أمجيحيد :”الأزمات في الجبل الأخضر لا تأتي فرادى الكهرباء، والكيروسين، والغاز، والدقيق، والقمامة كلها مشاكل يعاني منها المواطن منذ أكثر من 5 سنوات ولا حياة لمن تنادي”.

ويضيف :”بدل توسيع الطرق ورصفها ، وصيانة المدارس ، واستجلاب أعمدة إنارة جديدة للطرقات العامة، وإشارات مرور ضوئية ، كان الأولي والأجدر والأهم، حل أزمة الكهرباء من جذورها ، ببناء محطة كهربائية قادرة على تغذية الجبل بالكامل”.

ويقول بومحمد أيضًا :”كان الأولى توظيف وتسخير كل الميزانيات والمبالغ الخاصة ببلديات الجبل الأخضر لإتمام ذلك بدل الحلول التلفيقية التي أدت ـ ولازالت إلى يومنا ـ إلى أضرار وكوارث بشرية ومادية كبيرة جدا ومأسوية”.

ويواصل :”عليه نطالب بأبسط حقوقنا وهو العيش بدفء والتنعم بخيرات الكهرباء، أو أن يتم منع كل مسؤول أيًا كان مركزه من امتلاك مولد كهربائي كبير أو صغير، حتى يعيشوا جميع المسؤولين مرارة انقطاع الكهرباء ويدركوا أضرارها”.

وختم حديثه لنا قائلا :”نحن أكبر معاناتنا عدم وجود مسؤول ذو ضمير وطني وكفاءة وخبرة وحكمة وحنكة مدرك لاحتياجات المنطقة وأولويات المواطن، وقادر على صنع القرار وتنفيذه ، لا راعٍ كل ما اشتكت إليه الرعية ، رفع يديه متعذراً أن لا حول له ولا قوة”.

أما خالد الزول من شحات يقول :”الكهرباء معاناتنا كل عام والأصعب انقطاعها ليلا انقطاع عشوائي، وإسطوانة الغاز آخر مرة اشتريتها بـ 10 دينار، وبخصوص الكيروسين (قالوا جا لكن زحمة غريبة)”.

وذكر الزول :”كان من المفروض أن تورد الشركة الكيروسين مع بداية الشتاء أو حتى فى أواخر الصيف على الأقل يتوفر لدى المواطنين أول أسابيع الشتاء”.

وأفاد خالد أنه يجب مراعاة المناطق الممتدة من درنة إلى المرج، وأن تضع في خطتها توفير البدائل للكهرباء مادامت عاجزة.

ويواصل الزول :”نحن دولة نفطية غازنا يباع برخص الأثمان لدول أوربية ونحن نتجمد بردًا (ياراجل سنويا قصة الكهرباء معقوله مفيش حل جذري، واللي شفتها مفيش حد يبي يدير حاجه لها البلاد وما يستفيد منها ربي ينتقم من كل من تاجر بالآمنا”.

ويكشف قاسم الفرجاني من منطقة القبة بالقول :”سألت مهندس في محطة مراوة عن الانقطاع المستمر، لم يكن كذلك في عهد القذافي أجابني قال لي نعم لأن قطع الغيار التي كانت تورد للشركة كانت ألمانية وأصلية من شركة والصيانة دورية بعد ست أشهر”.

وأضاف الفرجاني أن المهندس واصل حديثه قائلا :”بعد الثورة قطع غيار “أي كلام” و لا صيانات دورية بالإضافة إلى أضرار حرب بنغازي على الشبكة إضافة إلى التوسع العمراني والبناء العشوائي والتوصيلات غير الشرعية كلها أسباب أدت إلى تهالك الشبكة”.

ويصف من جهته، عماد الميهوب من مدينة البيضاء انقطاع الكهرباء بأنه أصبح شيء قاتل وتعدى الأمر كونه مزعج أصبح حياة أو موت”.

ويقول الميهوب :”حتى البنزين أصبحنا نقف في طوابير ولا نعرف السبب، والغاز متوفر في السوق السوداء والكيروسين كأنه ذهب وانقطاع الكهرباء يتعدى الـ 7 ساعات يوميا ومع برودة الطقس في الجبل الأخضر يصبح “موت”.

ويقول مسعود الغيثي من منطقة لملودة :”حسبي الله ونعم الوكيل ( جمدنا ) انقطاع الكهرباء كارثة إنه الموت في ظل هذا البرد القارص”.

ويؤكد الغيثي :”انقطعت الكهرباء ثلاثة أيام متواصلة في درجة حرار واحد وصفر أحيانا ولا كيروسين ولا غاز حيث وصل سعر الإسطوانة إلى 35 دينار لا قدرة لي على شرائها”.

ويضيف :”لا حلول منذ أكثر من خمس سنوات ونحن نمر على الطريق نرى لافتة معلقة منذ سنوات كتب عليها مشروع إنشاء محطة لملودة الغازية، وهم يعبثون بنا وبحياتنا ولم نر مسؤول واحد يحل هذه المشكلة”.