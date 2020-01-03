نداء لأعضاء الأجهزة الأمنية للالتحاق بالغرفة العسكرية الغربية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مكتب مكافحة الإرهاب والزندقة بالمنطقة الغربية، نداءً إلى كل أعضاء جهاز الأمن الداخلي وأعضاء مكتب التحريات بالشرطة العسكرية، وأعضاء مكتب الأمن الخارجي، بضرورة الالتحاق بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وأوضح مدير المكتب مكافحة الإرهاب مصباح المهدوي، في تصريحه لأخبار ليبيا 24، أن النداء موجه أيضا إلى ضباط وضباط صف وأفراد مديرية أمن النواحي الأربعة، وذلك استعدادا للانتشار في طرابلس بغية تأمين الأحياء والأجهزة الأمنية والمقار الحكومية بشكل كامل.

وشدد المهدوي، على ضرورة تلبية النداء والالتحاق بركب معركة تحرير الوطن من دنس الإرهاب والتطرف وتخليص العاصمة من المجموعات المسلحة التي خطفتها وشتت أهلها، بدعم من دول تطمح لدمار الوطن ونهب مقدراته، وفق قوله.

في سياق متصل، أكد مصدر محلي رفض الإفصاح عن اسمه، خروج العديد من المحتجين في مظاهرات منددة بدخول القوات التركية إلى ليبيا في عدة مدن في غرب البلاد، منه بينها ترهونة وسيدي السايح وقصر بن غشير وسوق الخميس والسبيعة وصرمان وصبرتة والجميل.

وجاءت هذه النداءات عقب موافقة البرلمان التركي، أمس الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

وقد لقي قرار البرلمان التركي رفضا محليا وعربيا ودوليا واسعا، وخروج العديد من المدن الليبية في مظاهرات حاشدة منددة بهذا القرار التركي.