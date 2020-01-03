مستنكرًا تفويض البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا..الحويج يحذر من مغبة إرسال قوات عسكرية

مستنكرًا تفويض البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا..الحويج يحذر من مغبة إرسال قوات عسكرية

أخبار ليبيا24

حذر وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج من مغبة إرسال أي قوات تركية على الأراضي الليبية.

وأكد الحويج خلال مؤتمر صحفي الخميس أن إرسال أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية ستواجه بشراسة وقتال مشرف في ساحات الوغى.

وأعلن وزير الخارجية إدانته واستنكاره لقرار مجلس النواب التركي بالتفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

ودعا الحويج الشعب الليبي في الخارج والداخل بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه أفعال حكومة الوفاق، مؤكدًا أنه سيبقى في تاريخ الأمة الليبية ولن يمحى من ذاكرة الوطن.

وأبدى وزير الخارجية استغرابه من صمت الأمم المتحدة حول ما تقوم به تركيا من توريد الأسلحة وعقد اتفاقات للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق.

وأفاد الحويج أن حكومة الوفاق ضربت بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشأن حظر استيراد الأسلحة أو أي تعاون عسكري إلا بموافقة لجنة العقوبات.

ودعا الدول العربية والأفريقية ودول الجوار الليبي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية للإسراع في التوقف عن دعم حكومة الوفاق وسحب الاعتراف منها ودعم مجلس النواب الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه.