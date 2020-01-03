ليبيا: مظاهرات في عدة مدن لإدانة التدخل العسكري التركي آلاف المتظاهرين يخرجون للساحات تنديدًا بـ "غزو تركيا" لليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

تظاهر عشرات الألوف من الليبيين اليوم الجمعة في عدة مدن ليبيا تنديدًا بالتدخل العسكري التركي في ليبيا لدعم المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وفي بنغازي وعدد من مدن شرق ليبيا خرج أولوف المتظاهرين احتجاجًا على تصديق البرلمان التركي يوم أمس الخميس على مشروع قرار يسمح لحكومة تركيا إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس. ووصف المحتجين في بياناتهم هذا الأمر بأنه “غزو” تركي لليبيا.

وشملت المظاهرات إضافة إلى بنغازي مدن إجدابيا والمرج والبيضاء والقبة وعين مارة وطبرق وجالو والكفرة وبني وليد وغيرها من المدن والمناطق.

وتجمعت حشود المتظاهرين في الساحات الرئيسية في تلك المدن لتأكيد دعمها للجيش الوطني في حربة من أجل تحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة المسيطرة عليها منذ سنوات.

ورفع المتظاهرون لافتات تنديدًا بالتدخل التركي العسكري في ليبيا، كما رفعوا لافتات مؤيدة ومناصرة للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والمجموعات المسلحة.

وصادق البرلمان التركي، يوم أمس الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض حكومة تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، والتي اعتبرها عموم الشعب الليبي أنها غزوًا لبلادهم.

وكانت المظاهرات قد انطلقت منذ مساء أمس الخميس عبر شوارع بنغازي وغيرها من المدن.

وهتف المتظاهرون بعبارات الاستنكار والرفض والتحدي لتركيا. وفي غضون ذلك توالت البيانات الصادرة من عدة قبائل ليبية في شرق وجنوب ليبيا، والتي أعلنت تمسكها بالجيش الوطني ورفضها الشديد للتدخل التركي في ليبيا.