قلق أوروبي من تفويض تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة دعم الحلول السياسية في ليبيا

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شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على أن تصديق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا “أمر مثير للقلق”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، في بيان، إن “الحل لن يكون عسكريا، وأن دعم الأطراف المتقاتلة سيزيد زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة”.

وأضاف، ستانو، إن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا “أمر مثير للقلق”، مشددا على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهودها ومبادرة ألمانيا، مؤكد أن ذلك هو السبيل الوحيد للسلام في البلاد.

وصدّق البرلمان التركي، يوم الخميس، على مذكرة رئاسية موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تفوض حكومة تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184. ووفقًا للمذكرة؛ فإن مدة التفويض تستمر عاما واحدا قابلا للتمديد.