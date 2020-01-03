عام كامل على تحرير مختطفين اختطفهم داعش من بلدة الفقهاء

عام كامل على تحرير مختطفين اختطفهم داعش من بلدة الفقهاء مرور عام كامل على تحرير مختطفين من داعش في صحراء ليبيا

أخبار ليبيا24-خاصّ

مرّ عام على تحرير 21 مواطنًا، من بلدتي (الفقهاء وتازربو) جنوب ليبيا بعد اختطافهم من تنظيم داعش الإرهابي، الذي نفّذ هجومًا إرهابيًا وارتكب مجزرة ببلدة الفقهاء الآمنة.

وفي يوم 1 يناير 2019، أي قبل عام كامل، وصل المختطفون المحررين من قبضة داعش إلى مستشفى تراغن العام، لتلقي الفحوصات والإسعافات الأولية، بعد مكوثهم لنحو شهرين في حاويات بالدوائر الزراعية قرب بلدة غدوة.

ومن بين المختطفين نجل رئيس الفرع البلدي الفقهاء، مع مختطفين آخرين من مدينتي الفقهاء وتازربو بلغ عددهم 21 مختطفًا.

وكان من ضمن المختطفين، شاب من مدينة ودان ببلدية الجفرة كان أهله قد أقاموا له عزاءً عندما بلغهم خبر تصفيته من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء تحرير المختطفين في عملية نفّذها الجيش الوطني والقوات المساندة له جنوبي بلدة غدوة على أوكار عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك إثر فرار أربعة من المختطفين من معتقلهم في حاويات بمنطقة الدوائر الزراعية قرب غدوة، حيث أبلغوا قوة الجيش بمكان إخفاء داعش الإرهابي لبقية المختطفين.

وعلى الفور داهمت عناصر نظامية من الجيش الوطني تابعين لكتيبة خالد بن الوليد وأخرى مساندة بالتعاون مع الأهالي لتحرير جميع المختطفين.

وكان تنظيم داعش نفذ عملية إرهابية دامية في بلدة الفقهاء الواقعة بمنطقة الجفرة في أكتوبر 2019، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وخطف عدد من المواطنين بينهم رجال شرطة.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إثر تحرير المختطفين، “إن وحدات الجيش الوطني نفذت عملية نوعية، أسفرت عن القضاء على عناصر بتنظيم داعش، وتحرير مخطوفي الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة الغدوة (70 كلم) جنوب سبها.”

ولاقت هذه العملية ترحيبًا من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واعتبرتها تأكيد على قدرة الليبيين على هزيمة الإرهاب إذا توحدوا.

وقالت البعثة في بيان مطلع العام 2019 الماضي إنها “ترحب بتحرير 20 ليبياً، كان قد اختطفهم تنظيم داعش من الفقهاء وتازربو بحسب التقارير

“إن هذا الخبر السار هو مثال قوي على أنه عندما يوحد الليبيون جهودهم يمكنهم هزيمة الإرهاب والتغلب على التحديات والمآسي التي تواجه بلادهم. “

وقبل أيام من انقضاء عام2019 بثّ تنظيم داعش الإرهابي، يوم 5 ديسمبر، فيديو لعملية ذبح مواطنين ليبيين بينهم موظفين حكوميين سقطوا أسرى في أيدي التنظيم الإرهابي، ومشاهد بشعة لعمليات إعدام جماعية بالرصاص، في منطقة الفقهاء.

والفيديو الذي بثته وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم داعش حمل اسم “وأخرجوهم من حيث أخرجوكم”، استمر لنحو 31 دقيقة.

وأظهر الفيديو الذي بثته وكالة “أعماق” التابعة لداعش معاملة غير إنسانية من عناصر التنظيم للمختطفين الذين تم اعتقالهم خلال عملياته الإرهابية على بلدة الفقهاء.

ووثق الفيديو عملية إعدام جماعية لأشخاص مُكبلين رميًا بالرصاص على رؤوسهم في منطقة صحراوية، وكذلك داخل قرية الفقهاء، وفي مقطع آخر تم ذبح مواطنين بطريقة وحشية.

وإثر بث هذا المشاهد المرعبة والإرهابية، أفادت عائلات الضحايا إنهم تأكدوا من مقتل ذويهم إثر مشاهدة الإصدار المرئي موضحين أن عملية الاختطاف تمت قبل سنة، وذلك في إشارة إلى الهجوم الإرهابي الأول الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي على الفقهاء في أكتوبر 2018.

وتقهقر بعض مقاتلي تنظيم داعش جنوبا في الصحراء الليبية، بعدما خسر التنظيم معاقله في المناطق الساحلية، لكنه خلال تلك الفترة ظل يشكل خطرًا باعتماد سياسة حرب العصابات.

وتصدى الجيش الوطني أكثر من مرة لتنظيم داعش، حيث قامت وحدات الجيش البرية والجوية بشن غاراتها على جحور عناصره الإرهابية الذين اعتقدوا أن الصحراء ستعصمهم من الهلاك.

كما كان للغارات الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، دورًا في القضاء على نحو ثلثي قوة داعش المتبقية في ليبيا.