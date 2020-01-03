طبرق: أولياء أمور يطالبون الأمن بمحاربة ظاهرة المعاكسات أمام مدارس البنات

أخبار ليبيا 24-خاصّ

طالب عشرات من أولياء أمور الطالبات بمحاربة ظاهرة المعاكسات أمام المدارس، ومعاقبة الشباب الذين يقفون أمام المدارس.

وقدم أولياء الأمور شكوى إلى الجهات الأمنية بضبط الشباب المعاكسين واتخاذ العقوبات الرادعة تجاههم.

وأشاد أولياء الأمور بالخطوة الإيجابية، التي قامت بها الجهات الأمنية في شحات، والتي لاقت استحسان أولياء الأمور في طبرق.

وتشهد طبرق ظاهرة المعاكسات أمام مدارس البنات، ويقومون بمضايقتهن أمام أولياء الأمور، واعتبروه إهانة لهم ولبناتهم.