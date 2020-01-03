بلدية طبرق تفرض غرامة مالية على سائقي السّيارات في حال اصطدامهم بأعمدة الإنارة اتلاف أعمدة إنارة جديدة بسبب الحوادث في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاصّ

فرضت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية على السائقين بدفع قيمة الأضرار في حال اصطدام سياراتهم لأعمدة الإنارة.

ودعا بو الخطابية، قسم المرور والتراخيص بحجز أي سيارة تصدم عمود إنارة وعدم الإفراج عنها إلا بعد دفع قيمة الأضرار.

وأكد بوالخطابية، أن أعمدة الإنارة التي تم تركيبها أخيرا، كلفت الكثير من الأموال وصعوبة الحصول عليها من هيئة الكهرباء بسبب ما تمر به البلاد.

وذكر بوالخطابية، أنه أصدر تعليماته إلى مكتب المشروعات وقسم المرور بإنشاء مطبات في الشوارع الرئيسية التي تشكل خطرا على المشاة وكذلك أعمدة الإنارة والأشجار.

وشرعت بلدية طبرق في تركيب أعمدة إنارة جديدة في عدد من الشوارع، إلا أن عددًا منها تم إتلافه بسبب اصطدام السيارات بها، نتيجة السرعة والتهور من السائقين وخاصة الشباب.