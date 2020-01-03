برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين ترفض التدخل التركي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت برلمانات دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عن رفضه للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وانتهاك سيادة واستقلالية أي دولة عربية من أي طرف كان.

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة، صدر عن مجلس النواب المصري، ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب.

وأعرب البيان، عن بالغ قلقه إزاء التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، مؤكدا رفضه القاطع واستنكاره الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في ليبيا، الذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وأكد البيان، تأييده ودعمه وتبنيهم لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، مجددا موقف البرلمانات العربية الأربعة الثابت والتام في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، على حد قوله.

وقال بيان برلمانات دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، إن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية.

وطالبت البرلمانات، المجتمع الدولي بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسئولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.

وكان البرلمان التركي، قد وافق أمس الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.