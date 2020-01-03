المؤيد لدخول القوات التركية..”محمد بويصير”..يدعو المشير حفتر قبول وقف إطلاق النار والانسحاب

أخبار ليبيا24

قال المحلل السياسي محمد بويصير – المؤيد لدخول قوات تركية إلى ليبيا – إن على القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إعلان قبول غير مشروط بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى مواقعه فى الشرق”.

وتابع بويصير عبر حسابه على “فسبوك” بعد أن حذر منذ أيام كل رافض لتركيا ولجلب قواتها إلى ليبيا بـ “الجحيم” :”أنا أنصحه بذلك فالمصريون استمعوا لنصيحة واشنطن ولن يعبروا حدودهم غربا، لا جوا ولا برا ولا بحرا والإماراتيون مستعدون فقط لتوفير حياة كريمه لمن يريد الانتقال لأبوظبي”.

وأضاف المحلل السياسي :”أما الروس فقد فتح الباب أمامهم لمشاريع كبرى فى ليبيا، يعلن عنها قريبا ، وبعد انتهاء زيارات مقررة إلى موسكو”.

ويواصل بويصير :”أنا أنصحه بحسن نية فالمشروع قد انتهى إلى الأبد ، و محاولة الاستمرار فيه لن تكون إلا انتحارا ، ونحن لا نريد لأحد ذلك”.

وختم المحلل السياسي والمستشار السياسي السابق للمشير حفتر منشوره قائلًا:”من فضلكم اصحوا من السكرة”.

وكان المحلل السياسي محمد بويصير قال الأحد :”إن العملية التركية في ليبيا تمثل بالنسبة للأتراك “عملية تاريخية“.

وأضاف بويصير عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”العملية تعتبر عودة الى ليبيا التى أخرجتهم منها إيطاليا منذ مائة عام تقريبا عندما كانوا ضعافا ويسمون “رجل أوروبا المريض”.

وتابع :”هم يعودون إليها اليوم ، لمسح إهانة معاهدة “أوشى” بعد أن استعادوا عافيتهم ، وامتلكوا قوة عسكرية تساوى القوة الإيطالية ثلاث مرات ومستعدون لإهانتها على شواطيء ليبيا إن اختارت ذلك وهذا سر انزعاج الطليان”.

ويواصل بويصير :”أعتقد أن اسم العملية سيكون له بعد تاريخي لذلك لا يتصور عاقل أن يكون حدود تدخلهم هو إرسال مقاتلين سوريين ، بل جيش عصرى يثير الذعر فى جيوش أوروبية وتعتمد عليه أمريكا ، وقوة بحرية تعتبر الأقوى فى البحر الأبيض ، من خلفها صناعة متقدمة واقتصاد يمثل أربع أضعاف اقتصاد أكبر دولة عربية”.