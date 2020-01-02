مشايخ وحكماء ترهونة يدعون الشعب الليبي إلى مواجهة الغزو التركي

أخبار ليبيا 24

دعا مجلس مشايخ وحكماء مدينة ترهونة، أبناء الشعب الليبي إلى التحرك لمواجهة الغزو التركي لليبيا، مطالبا إياهم بتفعيل المناطق الأمنية لدعم القوات المسلحة.

وقال المجلس في بيانه: “ها قد دقت ساعة العمل والنضال من أجل سيادة الوطن، ونادى منادي الجهاد في سبيل الله والعرض والشرف، إن الإرث الاستعماري التركي الذي عرفه أباؤنا بالقتل والسلب والنهب والتخلف ها هو يعود من جديد، بعد أن استجداه واستقوى به بقاياه من بني جلدته في بلادنا”.

وأضاف المجلس: “يا أبناء القبائل العربية الليبية قفوا صفا واحدا ضد عدوكم التاريخي الذي قتل وأباد الكثير من القبائل العربية، وسبب في تأخرنا مئات السنين، وكان سببا رئيسا في تبادل الأدوار الاستعمارية علينا”، وفق نص البيان.

ودعا المجلس قائلا: “إن أهلكم في ترهونة يدعونكم إلى ضرورة استنهاض الهمم والاصطفاف بقوة مع القوات المسلحة العربية الليبية، وضرورة تفعيل المربعات الأمنية المحلية التي تساعد بفاعلية على تقدم الجيش نحو عاصمتنا المخطوفة من بقايا الانكشارية”.

وأكد مجلس مشايخ وحكماء ترهونة، أن الحرب اليوم لم تعد من أجل المال والسلطة، إنما هي حرب من أجل الوجود العربي الليبي الحقيقي في ليبيا، على حد قولهم.

وطالب المجلس الليبيين بعدم الوقوف على الحياد، قائلاً: “إن الحكم الأردوغاني لن يستثني أحدا من الليبيين الحقيقيين سواء كان هنا أو هناك، فلا تتأخروا ولا تقفون موقف الحياد.. فاليوم لا مجال لمنطق الحياد، إما أن تكون أو لا تكون”.

وخطاب المجلس في ختام بيانه القبائل الليبية للإقبال على جهاد في سبيل الوطن، مضيفا: “يا أهلنا وقبائلنا الليبية في الشرق والجنوب والغرب من عرب وأمازيغ وطوارق وتبو، من أراد أن يكون ليبياً فهذا يومه وهذا ثمن الانتماء للوطن.. حي على الجهاد حي على الجهاد”.

وقد وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.