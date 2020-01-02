لإرسالها قوات تركية إلى ليبيا..سيالة يشكر وزير الخارجية التركي

أخبار ليبيا24

قدم وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، الشكر لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن سيالة شكر أوغلو في اتصال هاتفي أجراه الوزيران ، على دعم تركيا لحكومة الوفاق .

وكان البرلمان التركي صادق مساء الخميس على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184.

وعرضت الرئاسة التركية الإثنين الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومدة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.