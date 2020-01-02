عماري زايد يعلن ترحيب حكومة الوفاق بتصديق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس

عماري زايد يعلن ترحيب حكومة الوفاق بتصديق البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس حكومة الوفاق ترحب بمصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لليبيا

أخبار ليبيا24

أعلن عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، ترحيبهم بمصادقة البرلمان التركي اليوم الخميس على قرار تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس.

وقال زايد، “إن قرار البرلمان التركي اليوم جاء تتويجا لصمود قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق التي تتصدى لعدوان إقليمي ودولي”، وفق تعبيره.

وأضاف، “أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والجهة الوحيدة المخولة في ليبيا لعقد التحالفات العسكرية اللازمة للدفاع عن الدولة ومؤسساتها ومواطنيها”.

واعتبر، أن طلب حكومة الوفاق للتعاون العسكري مع تركيا جاء لحماية المدنيين بعد تصعيد خطير من طرف حفرت وداعميه في مصر والإمارات وإدخاله المرتزقة الروس والجنجويد.

وقال زايد، “إن هدف حكومة الوفاق هو دحر العدوان والقضاء على المشروع الإنقلابي والعودة بليبيا إلى المسار الدستوري الديمقراطي السلمي وفرض الأمن والاستقرار”.