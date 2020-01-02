ضبط سبع سيارات ليبية لتهريب الوقود لتونس في أبي كماش المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس تشهد عمليات تهريب واسعة

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن زوارة ضبطها لعدد من سيارات تهريب وقود محملة بكميات من البنزين، قبل تهريبها برًا إلى تونس، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس تواصل عمليات تهريب الوقود الممنوعة.

وقال المديرية، إن عناصر مركز الشرطة في أبي كماش تمكنو تم ليلة يوم الثلاثاء من ضبط سبع سيارات ليبية بها خزانات محملة بمادة البنزين قصد تهريبها إلى تونس.

وأضافت، أنها استلمت المهربين من قبل مركز شرطة أبي كماش، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تهريبهم للوقود.

وتعد المنطقة الحدودية بين ليبيا وتونس واحدة من أبرز المناطق التي تشهد نشاطا متزايدا لتهريب الوقود خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت وتيرة التهريب في المنطقة الحدودية في ظل انتشار العصابات المتخصصة، بتهريب المحروقات.