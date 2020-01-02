حفتر يستقبل وفدا من مشايخ قبائل الأصابعة

حفتر يستقبل وفدا من مشايخ قبائل الأصابعة قبائل الأصابعة تؤكد دعمها للجيش الوطني

أخبار ليبيا24

استقبل القائد العام للجيش الوطني، المُشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الخميس، وفدا من مشايخ وأعيان قبائل الأصابعة.

وجدد الوفد دعمهم للقيادة العامة للجيش الوطني، وباركوا العمليات العسكرية لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.

وأكد الوفد، على دور الجيش الوطني في رد ودحر الغزو التركي واستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغُزاة.

وأشاد حفتر، بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة. ودعا، كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً لوحدة الوطن ودفاعاً عن سيادته.