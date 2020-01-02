الخارجية المصرية تستغرب من شكر خارجية الوفاق لدول عربية دون أخرى على موقفها في اجتماع الجامعة العربية

الخارجية المصرية تستغرب من شكر خارجية الوفاق لدول عربية دون أخرى على موقفها في اجتماع الجامعة العربية خارجية الوفاق تكتفي بشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي على موقفها في اجتماع الجامعة العربية

أخبار ليبيا24

أعربت الخارجية المصرية اليوم الأربعاء عن استغرابها من شكر خارجية حكومة الوفاق حكومة الوفاق لدول عربية دون أخرى، حول موقفها في اجتماع جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ على تويتر، “أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولاً عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟… الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”.

ووفقا لمنشور عبر صفحة “إدارة الإعلام الخارجي” لحكومة الوفاق الليبية عبر موقعها على “فيسبوك”،

وكان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيالة، قد أعرب عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على “موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية”.

وشككت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء في نية الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في حل النزاعات داخل الأقطار العربية، مشيرة إلى أن تصريحاته بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا كانت مغلوطة.

وقالت الوزارة، إن “من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية، وهو ما لم تلحظه الوزارة حيث لم يقم السيد الأمين بأي مبادرات لوقف العدوان على طرابلس”.

وأضافت، إن “تصريحات أبو الغيط التي فسرت معنى التدخل الخارجي في ليبيا، واقتصاره على الأجنبي فقط مغلوطة ومخالفة لميثاق الجامعة العربية”.

وتساءلت، “هل يوجد تدخل لتغيير نظام الحكم في ليبيا، أكبر من قصف طيران دول عربية على العاصمة طرابلس لمساعدة ميلشيات خارجة عن القانون للاستيلاء على السلطة وقلب نظام الحكم”.