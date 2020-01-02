البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا مكالمة ترامب لأردوغان جاءت بعد لحظات من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الخميس أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن ترامب لم يوضح الدول أو الكيانات التي يلمح لتدخلها، كما لم يقدم بيان البيت الأبيض تفاصيل إضافية حول هذه المكالمة الهاتفية بين الرئيسين.

ولكن هذه المحادثة الهاتفية بين ترامب وأردوغان، جاءت بعد موافقة البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

وعلى الرغم من أن نشر القوات لن يكون وشيكا، فقد أكد أردوغان أن قواتهم ستدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا، والتي تواجه هجوما من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر التي تحظى بدعم روسيا ومصر والإمارات والأردن، بحسب رويترز.

وقالت الرئاسة التركية، إن ترامب وأردوغان ”شددا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية“. وأضافت أن الرئيسين بحثا أيضا في الاتصال الهاتفي الوضع في سوريا.

وقد قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأكدت الرئاسة في بيانها، أن أردوغان وترامب شددا على أهمية الدبلوماسية في حل المسائل الإقليمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك.