البرلمان التركي يصادق على مذكرة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

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صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وجاءت المصادقة في جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم دخول البرلمان في عطلة رسمية بدأت في 21 ديسمبر كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير 2020.

وعرضت الرئاسة التركية، يوم الإثنين، على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.