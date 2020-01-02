الإعلان عن مواعيد تصفيات اختيار المنتخب الوطني للقوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

قرر الاتحاد الليبي للقوة البدنية إقامة تصفيات خاصة لاختيار المنتخب الوطني تحت إشراف الاتحادات الفرعية للمناطق.

وستقام التصفيات أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 27_28_29 من فبراير المقبل.

وأوضح الاتحاد الليبي أن تصفيات المنطقة الغربية ستقام في طرابلس و تصفيات المنطقة الشرقيه ستقام في بنغازي، حيث ستكون التصفيات في نفس الوقت والتاريخ.