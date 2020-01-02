أردوغان يبحث مع ترامب هاتفيا الوضع في ليبيا المباحثات جاءت بعد لحظات من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركيا إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24 – سياسة

ذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

وجاءت هذت المباحثات خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وذلك بعد لحظات من موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركيا في طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني.

وأكدت الرئاسة في البيانها، أن أردوغان وترامب شددا على أهمية الدبلوماسية في حل المسائل الإقليمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك.

وقد وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفوّض الرئاسية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الجيش الوطني الليبي.