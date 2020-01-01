وزير الدفاع التركي: سوف نقوم بما هو ضروري بعد تصويت البرلمان لإرسال القوات لليبيا أكار : لا يمكننا أن نبقي غير مبالين تجاه ضرر أشقائنا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لن تقف غير مبالية لما يحدث في ليبيا من انتهاكات ضد المدنيين، مشيرًا إلى أنهم سوف يقومون بما هو ضروري بعد تصويت البرلمان لإرسال القوات إلى ليبيا.

أكار أضاف، في مقابلة نقلتها صحيفة “ABC” التركية، “نحن نتابع التطورات في ليبيا عن كثب، فالعديد من الدول الأجنبية تتدخل في ليبيا وتشارك في الأحداث هناك، ونحن نعلمهم”.

وتابع “ليبيا تنتظر إصدار القرار، ولدينا ضرورة قانونية للحصول على موافقة البرلمان، حيث تم إعداد الاقتراح وإحالته إليه لأخذ الموافقة، وبعد التصويت سنقوم بأي استعدادات لم يكن ينبغي لنا القيام بها دون التصويت”.

وواصل وزير الدفاع التركي: “سيتم منح هذه المهمة إلى القوات المسلحة التركية، التي ستفعل ما يلزم”.

وأردف: “لدينا شراكة تاريخية وثقافية طويلة مع ليبيا، واتصالاتنا مستمرة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم البحرية الشهر الماضي، بالإضافة للاتفاقية الأمنية ”.

واستدرك “تم استلام خطاب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، للمساعدة، وهؤلاء الناس كانوا دائمًا مضطهدين، وبالتالي سنفعل ما هو ضروري في إطار مصالحنا”.

وحول الموقف الروسي، أوضح أكار، أن تركيا لديها قنوات جيدة للحوار مع روسيا، وتوقعنا هو أننا سنحاول حل المشاكل هناك من خلال التحدث ومن خلال الحوار نفسه، فعلينا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به لمساعدة إخواننا الليبيين، الذين كانوا وحدتنا التاريخية والثقافية لسنوات عديدة، وذلك لمساعدتهم في الأساس، وليس لأي بُعد سياسي”.

واختتم: “إذا تم تكليفنا بهذه المهمة، فنحن على استعداد للقيام بذلك، في إخطار الحصول على حقوقنا، فنحن نريد حصة عادلة من الثروات، ونوجه رسالة لأولئك الذين صنعوا اتفاقات أحادية الجانب، أن هذا غير ممكن، فقد أوفينا بمسؤولياتنا كضامنون في قبرص ونحن مصممون على القيام بذلك، ونقول مرارًا وتكرارًا أننا لن ندع ذلك يحدث هناك”.