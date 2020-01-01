مكافحة الهجرة بطبرق ترحل 20 مهاجرًا غير شرعي

أخبار ليبيا 24 -خاص

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطبرق، اليوم الأربعاء، 20 مهاجرًا غير شرعي من دولة تشاد بينهم نساء وأطفال “متسولين” وسودانيين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، إلى المجمع الرئيسي للأفارقة بالمنطقة الشرقية بمنطقة قنفودة في بنغازي، كخطوة لترحليهم إلى بلديهم.

وقال عقيد إبراهيم الأربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن عددًا من المتسولين المرحلين تم إحالتهم عن طريق البحث الجنائي والسودانيين عن طريق الحرس البلدي.

وأضاف، “أن المهاجرين تم ترحيلهم إلى المجمع الرئيسي للأفارقة بالمنطقة الشرقية بمنطقة قنفودة ومنها سيتم ترحيل التشاديين برا عن طريق الكفرة ثم السارة ومنها إلى تشاد، أما المهاجرين السودانيين يتم ترحيلهم برا إلى الكفرة ومنها إلى السودان وجوا من مطار بنينا إلى مطار الخرطوم”.