معيتيق يكشف ترحيب حكومة الوفاق بتمسك جامعة الدول العربية باتفاق الصخيرات

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أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية الذي وصفه بـ “المنحاز للشرعية” والداعم للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا”.

وقال معيتيق، على تويتر، إنه “بحث آخر المستجدات حول جلسة جامعة الدول العربية مع السيد وزير الخارجية وتأكيدنا على ترحيب المجلس بموقف الجامعة العربية، المنحاز للشرعية، وعلى دعم الجامعة للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا”.

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه بالقاهرة يوم الثلاثاء، والذي عُقد على مستوى المندوبين الدائمين، رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي “تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”.

كما أعلن المجلس، “رفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة”، مشددا على “خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات)، والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة”.

وجدد مجلس الجامعة، التزامه بوحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، مؤكدًا على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لـ”اتفاق الصخيرات” بالمغرب عام 2015، بوصفه المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

كما أكد على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب عن المجلس عن “القلق الشديد إزاء التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل بما فيها المتوسط”، مؤكداً أن التسوية السياسية “هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، والقضاء على الإرهاب”.