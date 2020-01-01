للتشويش على وجود مرتزقة سوريين بمحاور طرابلس .. عمليات إجدابيا تحذر من انتشار صفحات مزورة قوات الجيش تحذر من انتشار الصفحات المزورة التي تنسب أخبارا غير صحيحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، من انتشار الصفحات المزورة، التي تنسب أخبارا غير صحيحة لهم.

الصابر قال، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن خبث جماعة الإخوان المسلمين جعلهم يدشنون صفحات مزورة على مواقع التواصل لضرب مصداقية إعلام القوات المسلحة والتشويش على تواجد مرتزقة سوريين في محاور طرابلس.

#بالفيديو ..نرجو الانتباه صفحه مزورة تنشر اعترافات مزورة والصفحه لا تتبع الاعلام الحربي ولا القوات المسلحه الليبيه خبث… Posted by ‎عقيله الصابر‎ on Tuesday, December 31, 2019

الصابر شارك، في تدوينته، صفحة تحمل اسم “شعبة الإعلام الحربي” نشرت فيديو بعنوان “التحقيقات والاعترافات الأولية للإرهابي السوري أبو أحمد خالد السوري والذي تم القبض عليه يقاتل غلى جانب قوات حكومة الوفاق بمحاور طريق المطار”، وعلق عليها قائلا: “نرجو الانتباه صفحه مزورة واعترافات مزورة والصفحة لا تتبع الاعلام الحربي ونرجو الانتباه بارك الله فيكم”.