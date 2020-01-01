لجنة انتخابات البلديات بالحكومة المؤقتة تشكل جهازا تنظيميا متكاملا

أخبار ليبيا 24 – خاص

شكّل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المؤقتة، جهازا إداريا متكاملا لتنظيم جميع الأمور المالية والإدارية والقانونية والفنية مختص بانتخابات البلديات، يضم عناصر ذوي خبرة وكفاءة عالية.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية لانتخابات خالد يونس، إن مرحلة الإشراف الموازية للانتخابات ستحدد بعد وصول شحنة من المواد اللوجستية، والتي من المنتظر وصولها مطلع شهر يناير الجاري.

وأضاف يونس في تصريحه لأخبار ليبيا 24، أن انتخابات المجالس البلدية من المتوقع أن تجرى خلال العام الجاري، وذلك وفق الترتيبات الحالية، موضحا أن القانون 59 لسنة 2012 نص على ضرورة وجود لجنة فرعية في كل بلدية.

وأشار يونس، إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية هي المسؤولة عن جدولة مواعيد الانتخاب في البلديات بموجب القانون، مضيفا أنه بسبب تفاوت الاستعدادات والتجهيزات الأمنية بين البلديات سيتم التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد أول علمية انتخابية في البلديات.

يذكر أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، وتعنى بإجراء بانتخابات البلديات وفق القرار رقم 945 لسنة 2019.

وقد أصدر المجلس الانتقالي آنذاك القانون رقم 59 لسنة 2012 يقضي بتنظيم الإدارة المحلية وتحديد مواعيد انتخاب المجالس البلدية وصلاحياتها.