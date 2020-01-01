في إشارة لتغريدة ترامب.. خارجية الوفاق تعترض على زج اسم بنغازي في أحداث السفارة الأمريكية ببغداد تغريدة لترامب تثير اعتراضًا لدى حكومة الوفاق

أخبار ليبيا24ـ سياسة

أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق اليوم الأربعاء، عن اعتراضها لزج اسم “بنغازي” في سياق هجوم محتجين عراقيين على مقر السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، إن “في سياق متابعة الأخبار حول الأحداث الجارية بشأن مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، لاحظت وزارة الخارجية الزجّ باسم مدينة بنغازي على خلفية الاعتداء المشين والمدان الذي أودى بحياة السفير الأمريكي الراحل كريس ستيفنز في سبتمبر عام 2012 وعدد من زملائه”.

وأضاف، “إن وزارة الخارجية تعيد تأكيد موقف دولة ليبيا المبدئي بإدانة وشجب أي اعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية أو أعضائها أينما كان حول العالم، وفقا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المعتمدة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كتب مساء يوم الثلاثاء،على خلفية الهجوم على مقر سفارة بلاده في بغداد، تغريدة على “تويتر”، قائلاً: “مناهض بنغازي!”، وذلك في إشارة منه لمنع تكرار سيناريو الهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي عام 2012.

ورأى مراقبون أن تغريدة ترامب التي جاءت بعد نحو ساعتين من تغريدة للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وضعت بنغازي في قلب معركة سياسية مع الديمقراطيين.

وقالت كلينتون في تغريدة، إن الأميركيين يجب أن يتحدوا لاستعادة منصب الرئاسة من ترامب، وهو ما رأى مراقبون أن ترامب فهم أن تغريدة هيلاري لها صلة بأداء ترامب وفريقه في حادثة محاولة اقتحام السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما سعى ترامب معه لتذكيرها أن ما حصل في السفارة الأميركية في بنغازي عام 2012 إبان حكم الحزب الديمقراطي للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هيلاري تحديدا وزيرة للخارجية، لن يتكرر.