دون مراعاة لكبار السّن والمعاقين .. الدّرسي يطالب بعدم صرف أي مستند من مصلحة الأحوال بدون حضور صاحب الشأن شخصيًا

دون مراعاة لكبار السّن والمعاقين .. الدّرسي يطالب بعدم صرف أي مستند من مصلحة الأحوال بدون حضور صاحب الشأن شخصيًا من يخالف ذلك سوف يتخذ ضده الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالب مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد “أسامة محمد الدرسي” رؤساء الأقسام والمكاتب بالسجلات المدنية التابعة للإدارة، بعدم صرف شهادات إتمام الإجراءات بدون حضور صاحب الشأن شخصيًا .

“الدرسي” أوضح في تعميم له أنه لوحظ على بعض مكاتب الإصدار والمكاتب الخدمية،أنها تقوم بصرف الشهادات بدون حضور صاحب الشأن وتصوير المستندات من الملف العائلي، لافتًا إلى أن هذا مخالف لنص المادة التاسعة من قانون الأحوال المدنية رقم “36” لسنة 1968 م والمساس بالأمن القومي .

وشدد مدير المصلحة على مدراء المكاتب بضرورة التقييد والتنفيذ بالتعليمات، ومن يخالف ذلك سوف يتخذ ضده الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة .

وآثار هذا التعميم ردود أفعال المواطنين من خلال ردودهم على التعميم بصفحة الأحوال المدنية عى فيسبوك، معبرين عن استيائهم.

وطالب المواطنين بتبسيط إجرائهم وتسهيلها والحصول، لافتين إلى أن الحصول على المستند لا يمس الأمن القومي وهو إجراء إداري روتيني فليس طلب المستندات كنقل الملف من فرع إلى آخر أو فصل زوجة أو إدراج مولود .