بمناسبة العام الجديد.. السفير الأمريكي بليبيا: الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لإنهاء القتال السفير الأمريكي : نحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين والمواطنين

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه السفير الأمريكي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، التهنئة للشعب الليبي، بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الليبيين.

نورلاند قال ، في بيانٍ للسفارة الأمريكية، نيابة عن بعثة الولايات المتحدة إلى ليبيا بأكملها، أود أن أقدم تحياتي الخالصة لكل الليبيين وعائلاتهم مع حلول العام الجديد.

وأضاف: “في هذه المناسبة، وفي ظل الأوقات الصعبة التي يواجهها كثير من الليبيين حاليًا، فإن رسالتي إليكم هي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي، في سعيكم لتحقيق السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وتابع: “تتركز جهود البعثة الأمريكية على هذا الهدف، ونحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين والمواطنين الذين ما زالوا ملتزمين بإنهاء القتال في طرابلس ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

واختتم: “لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني واثق من أن ليبيا معًا ومن خلال دعم المجتمع الدولي، ستكون قادرة على رسم طريق نحو الاستقرار والوحدة”.