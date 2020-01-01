بعد اجتماع الجامعة العربية.. سيالة يشكر قطر والسودان ودول المغرب العربي اجتماع الجامعة العربية عقد بطلب من مصر بعد الاستعدادات التركية لإرسال قوات إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، عن تقديره لدولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا خلال اجتماع جامعة الدول العربية، بحسب ما نشرت الوزارة على “فيسبوك”.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا بطلب من مصر في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق والتي تم إبرامها يوم 27 نوفمبر الماضي.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن ترسل بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة الوفاق، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة التفويض للسماح بإرسال جنود إلى ليبيا الذي سيصوت عليه غدا الخميس.

وكانت جامعة الدول العربية، قد أعربت عن قلقها من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكري، وعلى أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وحذرت الجامعة في بيانها، من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وجددت الجامعة، تأكيدها الالتزام بوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، كما جددت تأكيد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشددة على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلدهم.