الجازوي: إرسال القوات التركية إلى ليبيا يتوقف على مدى جدية أنقرة في حماية مصالحها

الجازوي: إرسال القوات التركية إلى ليبيا يتوقف على مدى جدية أنقرة في حماية مصالحها الجازوي: الحرب الإقليمية قائمة والدول المساندة للجانب الشرقي تبذل كل ما في وسعها

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قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، سعد الجازوي، إن اعتزام الرئيس التركي رجب أردوغان، إرسال القوات التركية إلى ليبيا، يتوقف على مدى جدية تركيا في حماية مصالحها.

الجازوي أضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن تركيا جادة في حماية مصالحها البحرية التي تتعلق بالغاز في المتوسط، موضحًا أنها ستتخذ كل الآليات التي تضمن لها حمايتها.

وفيما يخص احتمالية تحول المشهد إلى حرب إقليمية في المنطقة، أوضح العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، أن الحرب الإقليمية قائمة بالفعل، وأن الدول المساندة للجانب الشرقي تبذل كل ما في وسعها، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق لديها من الأدلة والإثباتات على مشاركة قوات أجنبية في العمليات الدائرة.

وكانت الرئاسة التركية، سلمت أمس الإثنين، إلى البرلمان مذكرة رسمية موقعة من أردوغان؛ لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق غير الشرعية.