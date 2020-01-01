الترجي التونسي بصدد التعاقد مع لاعبان من ليبيا

الترجي التونسي بصدد التعاقد مع لاعبان من ليبيا

أخبار ليبيا24

انظم لاعبا أكاديمية وسباك برشلونة – فرع ليبيا، محمد الزوق وعبد الرحمن المصراتي، رسميا إلى تدريبات فريق الأواسط بنادي الترجي التونسي ، تحضيرا لتوقيع عقود رسمية خلال الأيام المقبلة .

وقدم اللاعبان أداء مميزا خلال منافسات بطولة الدوحة، التي أقيمت في الأسبوع الماضي.

واكد رئيس أكاديمية وسباك برشلونة – فرع ليبيا، محمد أحواس، أن اللاعبان كانا تحت منظار عدد من الأندية عقب تألقهم في البطولة.

وأوضح أحواس لـ”أخبار ليبيا24″ أنه فضل نادي الترجي بعد موافقة أولياء أمور اللاعبين ومدرب المدرب التونسي طارق بن شرودة.