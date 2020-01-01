إغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي

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أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الثلاثاء إغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي لانعدام المعايير الصحية و عدم وجود مستندات ثبوتية وشهادات صحية للعمالة الأجانب.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن إغلاق المصنع كان لعدة أسباب يتصدرها وجود كميات كبيرة من الشوكولاتة الفاسده و غير الصالحة و انعدام النظافة الخاصة بالمعدات وسوء استخدامها والواجب توفرها بهذه المهنة.

و أضاف مكتب الإلام أنه في إطار هذه الحملة المكثفة لعناصر الجهاز على المصانع و المحال التجارية في المدينة ، أغلق هذا المصنع لممارسته المهنة بطرق غير شرعية وقانونية حيث تمت إحالة العاملين والمعنيين بالمصنع إلى جهات الاختصاص .

 

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