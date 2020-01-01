إغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي
أخبار ليبيا24
أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الثلاثاء إغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي لانعدام المعايير الصحية و عدم وجود مستندات ثبوتية وشهادات صحية للعمالة الأجانب.
وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن إغلاق المصنع كان لعدة أسباب يتصدرها وجود كميات كبيرة من الشوكولاتة الفاسده و غير الصالحة و انعدام النظافة الخاصة بالمعدات وسوء استخدامها والواجب توفرها بهذه المهنة.
و أضاف مكتب الإلام أنه في إطار هذه الحملة المكثفة لعناصر الجهاز على المصانع و المحال التجارية في المدينة ، أغلق هذا المصنع لممارسته المهنة بطرق غير شرعية وقانونية حيث تمت إحالة العاملين والمعنيين بالمصنع إلى جهات الاختصاص .