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أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أمس الثلاثاء إغلاق مصنع “النورس” للشوكولاتة بمنطقة بوعطني في مدينة بنغازي لانعدام المعايير الصحية و عدم وجود مستندات ثبوتية وشهادات صحية للعمالة الأجانب.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن إغلاق المصنع كان لعدة أسباب يتصدرها وجود كميات كبيرة من الشوكولاتة الفاسده و غير الصالحة و انعدام النظافة الخاصة بالمعدات وسوء استخدامها والواجب توفرها بهذه المهنة.

