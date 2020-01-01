“أسوشيتد برس” توثق ثلاث قصص إنسانية لابتزاز المهاجرين المحتجزين لدى مليشيات الوفاق هناك ثلاث طرق فقط للخروج من السجن أن تهرب أو تدفع فدية أو تموت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وثّق تحقيق استقصائي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، عدة حالات لمهاجرين وقعوا تحت وطأة استغلال المليشيات وخفر السواحل التابع لحكومة الوفاق والمتاجرين بالبشر في ليبيا.

وأورد التحقيق الصحفي، قصة معاناة الكاميرونية إيمي برودنس وعائلتها، التي جاءت ليبيا عام 2015م، وظلت رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر في مركز أبو سليم، حيث كانت تقضي أياما دون طعام أو شراب، رغم رؤيتها مساعدات الاتحاد الأوروبي من “حليب وحفاضات أطفال” وغيرها.

وقالت إيمي لـ”أسوشيتد برس”، إنه تم نقلها إلى مكان احتجاز غير رسمي، وبيعت في نهاية المطاف إلى مركز احتجاز آخر، حيث كان يتعين عليها دفع فدية 750 دولارًا، ليطلق الخاطفون أخيرًا الأم الشابة، التي كانت على متن قارب حرس السواحل، بعدما دفع زوجها 850 دولارًا للمرور.

وتذكّر المهاجرون أوقات تعرضهم للجرح وإطلاق النار والجلد بالخراطيم المكهربة والألواح الخشبية، حيث تم احتجاز الغاني إريك بواكي، في مركز شهداء النصر مرتين، بعد اعتراضه في البحر، وكان آخرها منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأوضح للوكالة الأمريكية، أنه في المرة الأولى، استولى سجّانوه ببساطة على المال وأطلقوا سراحه، لكنه حاول ثانيًا العبور إلى أوروبا، إلا أن خفر السواحل اختطفه مرة أخرى وعاد إلى سجانيه، وقال وهو يرفع قميصه لإظهار الندبات التي تصيب ظهره: “لقد قطعوني بسكين على ظهري، وكانوا يضربوننا كل يوم لاستدعاء عائلتنا وإرسال الأموال حوالي 2000 دولار ثمنا للحرية”.

وتابع أن أسرته لم تستطع دفع المبلغ، حتى تمكن أخيرا من الفرار، حيث كان يعمل في وظائف صغيرة لبعض الوقت من أجل توفير المال، ثم حاول العبور مرة أخرى، وفي محاولته الرابعة، التقطته سفينة “أوشن فايكنغ” الإنسانية لنقله إلى إيطاليا، مؤكدا أن إجمالي ما دفعه 4300 دولار للخروج من ليبيا.

وكشفت قصة عبد الله، الرجل السوداني الذي حاول مرتين الفرار من ليبيا، مدى ربحية دورة الاتجار والاعتراض في البحر، حيث دفع بصحبة 47 مهاجرا آخرين في أول معبر لهم من طرابلس منذ أكثر من عام، إلى أشخاص يرتدون الزي الرسمي، حوالي 127 ألف دولار لمغادرة مركز الاحتجاز والعبور في قاربين إلى أوروبا، لكن تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل وأعيدوهم إلى الاحتجاز.

وأكد عبد الله، أنه تم إيداعه في مركز شهداء النصر، حيث كانت قائمة الأسعار الجديدة للإفراج ومحاولة العبور، على أساس الجنسية؛ فالإثيوبيون يدفهون 5000 دولار، والصوماليون 800.6 دولار، والمغاربة والمصريين 8100 دولار، وأخيرا البنجلاديشيين يدفعون بحد أدنى 18500 دولار، في جميع الحالات، تدفع النساء أكثر.

وأوضح عبد الله أنه دفع هو و18 مهاجرا حوالي 48000 دولار أمريكي، مقابل قارب مع محرك عطل توقف في غضون ساعات، مضيفا: “بعد بضعة أيام عالقة في البحر قبالة الساحل الليبي تحت أشعة الشمس الشديدة، ألقوا رجلاً ميتاً في البحر”، مؤكدا أنه تم إنقاذهم في يومهم التاسع في البحر على أيدي الصيادين التونسيين الذين أعادوهم إلى تونس.

وقال عبد الله، في إشارة إلى مركز الاحتجاز: “هناك ثلاث طرق فقط للخروج من السجن؛ أن تهرب أو تدفع فدية أو تموت”، مضيفا أن إجمالي ما أنفقه حوالي 3300 دولار لمغادرة مراكز الاحتجاز الليبية والخروج إلى البحر.