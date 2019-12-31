مطالبًا بمحاكمته وإعدامه.. بن نايل: السراج والإخوان سلموا ليبيا لأردوغان بن نايل: السراج ارتكب في أربع سنوات جرائم لم يرتكبها اعته دكتاتور في العالم

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قال محمد ليفرس، المسؤول الإعلامي باللواء 12 التابع لقوات الجيش، نقلا عن آمره اللواء محمد بن نايل، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وجماعة الإخوان المسلمين يفرشون السّجاد الأحمر للرئيس التركي رجب إردوغان، من أجل احتلال ليبيا.

ليفرس أضاف ، في تدوينة له، نقلا عن بن نايل، أن السراج ارتكب في أربع سنوات جرائم لم يرتكبها اعته دكتاتور في العالم، مؤكدا أنه سلم الوطن لدولة أخرى بـكل “برود”، في حين أنهم يقدمون أراوحهم ودماءهم ليحيا الوطن حرا شريفا له سيادته.

وأوضح أن القبض على السراج ومحاكمته، واجب وطني قبل الحكم عليه بالإعدام، متابعا أنه واجبهم وواجب كل ليبي شريف تجاه الوطن، وفقا لقوله.