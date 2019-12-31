متضمنًا التواصل مع الأمم المتحدة .. أبو الغيط : إجماع عربي على رفضِ التدخلات غير العربية في ليبيا

متضمنًا التواصل مع الأمم المتحدة .. أبو الغيط : إجماع عربي على رفضِ التدخلات غير العربية في ليبيا أبو الغيط : التدخلات العسكرية غير العربية تظل مرفوضة اجمالاً

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية بشأن تطورات الوضع في ليبيا، مشيرًا إلى أن القرار تضمن عدة قواسم عربية مشتركة من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يُفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويُهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيه المتوسط.

أبو الغيط أكد ، في تصريحات نقلها مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة اجمالاً من الدول العربية.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن القرار الصادر عن الجامعة اليوم يعكس موقفًا عربيًا رافضًا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها.

يُذكر أن القرار تضمن أيضًا طلبًا من الأمين العام بإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع السكرتير العام للأمم المتحدة، ومع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بهدف العمل على حلحلة الأزمة، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حلٍ ليبي-ليبي للأزمة.

وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، قال إن مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الوضع في ليبيا، لاسيما على خلفية اعتزام إرسال الرئيس التركي رجب أردوغان، إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأوضح السفير حسام زكي أن الأمانة العامة للجامعة العربية حددت موعد الاجتماع صباح غدًا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالجامعة.