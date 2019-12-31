عندما يتجرد الإرهابيين من كافة معاني الإنسانية..سيدة من درنة: أخي الإرهابي اختطف زوجي وقايضني بالتنازل عن شقتي للإفراج عنه

عندما يتجرد الإرهابيين من كافة معاني الإنسانية..سيدة من درنة: أخي الإرهابي اختطف زوجي وقايضني بالتنازل عن شقتي للإفراج عنه

أخبار ليبيا24- خاص

لا يملك الإرهابيون أية أخلاق ولا أي مباديء ولا بوادر إنسانية ولا معنى للرحمة والرأفة متخذًا من الإجرام والقسوة عنوانًا في محاولة منه لإرهاب خصومهم من الليبيين الذين ناصبوهم العداء منذ ظهورهم.

والمنتمين للتنظيمات الإرهابية لا يعترفون بوطن أو مدينة أو قبيلة أو عائلة أو أسرة لا يعرفون أب ولا أم ولا أخ فكم من إرهابي قتل اخيه وأبيه وقريبه بدم بارد دونما أن يرف له جفن ولائهم لهذه التنظيمات الفاسدة لا عقيدة لهم ولا أمان.

سيدة من درنة قايضها أقرب الأقارب بعد أن تآمر لخطف زوجها العقيد في السلاح الجوي واستدرجهم للحصول على فدية من الزوجة والمثمثلة في شقتها بمدينة درنة.

تقول نجاح الفاخري :”هجرنا من مدينة درنة بعد أن وصلت زوجي “عبد الرحمن أبريك” -رحمه الله – وهو عقيد في السلاح الجوي في قاعدة مرتوبة التهديدات وبدأت أعمال القتل علنًا في المدينة”.

وتضيف الفاخري :” انتقلنا إلى السكن بمدينة طبرق، فأسرتنا تتكون من سبعة أشخاص منهم بنتين توائم عانينا من الكثير من المشاكل الصحية، ومكثنا في طبرق ثلاث سنوات”.

وتتابع نجاح :”زوجي التحق بثانوية طبرق الجوية وكان عمله أولى أهميته إحدى بناتي التوائم تعاني من مرض الكلى ولإتمام علاجها في الخارج يلتزم إحضار ورقة من مدينة درنة فقلت له سأذهب لأحضرها فقال لى سأذهب معك سندخل متخفيين لن يعرفني أحد ولن نطيل المكوث في درنة”.

وتؤكد الزوجة:”أصر عبدالرحمن على الحضور ولم أكن أعلم ما ينتظرنا وفعلا دخلنا درنة ومكثت عند أخي، وأنا أملك شقة في شارع “وسع بالك” الشقة منحتها لأخي لأنه نازح من منطقة الفتايح وقام بدعوتي على وجبة عشاء فوافقت ومعي زوجي هنا كانت المؤامرة فهناك من كان متعاون مع تنظيم أبوسليم للإطاحة بزوجي”.

انهارت نجاح بكاءًا وقالت :”دخلت علي زوجة أخي وقالت لي إن عبد الرحمن خطف قلت كيف يخطف وهو داخل الشقة كيف عرفوا أنه في درنة، ماذا سأقول لأهله ماذا أفعل”.

وتواصل الزوجة حديثها :”كانت ستة أيام عي أطول أيام عمري كله، تفاجأت بأن قال لي أخي صراحة إذا أردتي زوجك تنازلي عن شقتك، لا أستطيع أن أصف لكم صدمتي وذهولي إلى هذه الدرجة وصل بهم الأمر”.

وتقول نجاح :”قلت لأخي أحضر لي زوجي حي وسأتنازل لك عن الشقة، وفعلا أطلق سراح زوجي وخرج من درنة فورا وبعد أن أطمأنيت على زوجي حاول أخي منعي من الخروج من درنة لأيام ولكن غادرت وتوجهت إلى طبرق والتقيت بزوجي”.

وتضيف :”رغم أن أهل عبدالرحمن زوجي اتهموني بأني من سلمته للإرهابيين إلا أني حين تحدثت معه وشرحت له ما حصل قال لي أنا لا أشك فيك فانت زوجتي وعشرة العمر”.

وتتابع الزوجة :”قلت له ما يهمني انت حدثني عن الأيام الست التي احتجزت فيها قال لي لم أتعرض للتعذيب أو الإهانة عكس غيري من المحتجزين الذين أسمع صراخهم، لم يحقق حتي معه”.

وتؤكد بالقول :”أخبرني أنه في اليوم الثالث بدأ يسمع الرصاص داخل محبسه الإرهابيين كانوا يقومون بتصفية مساجين داخل ثانوية الشرطة، وفي أحد الأيام فتحوا عليه الباب فرن هاتف أحدهم ثم خرجوا وأغلقو الباب عليه حتى أطلق سراحه”.

وتواصل نجاح :”مرت الأيام وحاولت أن أنسى إلا أن جرح الغدر يظل هو الأكثر نزفًا، فأخي لم يرحمني وهدد حياة زوجي رحمه الله وحاول حجزي فقد أعمى الإرهاب عقله، وسيطر الطمع على آدميته”.

وتضيف :”كنا نجهز للسفر إلى جمهورية مصر العربية لإجراء عملية لابنتي على الكلى، وفي أحد الأيام كنت انتظر عودة زوجي من القاعدة الجوية طبرق ليطرق باب شقتنا في قريب زوجي لبيلغني أنه توفي إثر سقوط طائرة لخلل فني وانتقل إلى رحمة الله”.