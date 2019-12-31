طرح أحمال متوقع للكهرباء على امتداد شرق ووسط وجنوب ليبيا

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قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، إن من المتوقع حدوث عجز بالشبكة الكهربائية اليوم الثلاثاء مما سيسفر عن طرح أحمال بعدد 5 إلى 6 ساعات.

وأفاد خليفة، أن بحسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة التحكم الشرقية لهذا اليوم، فإن متاح الشبكة 1,470 ميغاوات وأن إجمالي أحمال الذروة المتوقعة 1,700 ميغاوات، وأن العجز المتوقع في حدود 230 ميغاوات.

وأضاف، أن هذا العجز سيسفر عن ساعات طرح للأحمال على امتداد المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، أن في حال زادت ساعات طرح الأحمال عن هذه الساعات؛ فإن على المواطنين التوجه فورا إلى أقرب مكتب صيانة تابع للشركة العامة للكهرباء وذلك للإبلاغ، لأنه حتما سيكون ذلك بسبب عطل.

وأوضح، أن هذا العجز بسبب الاختناق على دوائر نقل الطاقة، والتي تنقل الطاقة المنتجة من محطات الكهرباء إلى الشرق الليبي، نتيجة الطلب الزائد على الطاقة الكهربائية.