رئيس لجنة حصر أملاك القوات المسلحة: لدينا القوة والقانون لإخلاء الأملاك المعتدى عليها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة حصر جميع أملاك القوات المسلحة عميد أحمد محمد بوسبابل اليوم الإثنين لدينا القوة والقانون لإخلاء أملاك القوات المسلحة المعتدى عليها.

وأضاف بوسبابل في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ كلفت بكتاب من القائد العام للقوات المسلحة لحصر أملاكها في كافة ربوع ليبيا

وتابع رئيس اللجنة :”قمنا بزيارة بعض المواقع العسكرية التابعة للقوات البحرية وقطاع الدفاع الجوي ومقر قيادة المنطقة العسكرية وتم التسيق مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وبحضور رئيس مصلحة الأملاك ومدير السجل العقاري ومدير الأمن”.

وأوضح بوسبابل أنه سيتم حصر أملاك القوات المسلحة المعتدى عليها من قبل المواطنين من فبراير 2011 حتى عام 2019، مشيرًا إلى أن بعض المعسكرات تم الاعتداء عليها من قبل المواطنين.

وأكد رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة إخلاء عدد من المعسكرات المعتدى عليها في طبرق في هذا الاجتماع، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة عن طريق عميد بلدية طبرق لحلحلة المشاكل الواقعة في نطاق البلدية.

وذكر بوسبابل أنه سيتم استرجاع كل المعسكرات التي تم الاعتداء عليها في طبرق وكافة المدن الليبية، مؤكدًا أنه سيقدم التقارير النهائية للقائد العام وهو مايملك من قرار ونحن لجنة ننقل واقع أملاك القوات المسلحة في طبرق وغيرها..

وقال رئيس اللجنة :”لدينا القوة والقانون الرادع مع كل معتدي على هذه الأملاك وستكون لنا خطوات للإخلاء ومن ثم ستطبق القوانين الرادعة لإرجاع كل ممتلكات القوات المسلحة التي أعتدي عليها خلال هذه السنوات”.

ولفت إلى أنهم استرجعوا مقر الاستخبارات في منطقة جالو بإشراف الشرطة العسكرية، وتم تكليف عمداء البلديات في منطقة الواحات لحماية ممتلكات القوات المسلحة والإشهار بالأمن للحفاظ عليها.

وتابع :”قمنا بعدد من الأعمال بمدينة بنغازي ونحن بصدد إنشاء قاعدة بيانات لكل أملاك القوات المسلحة وقد ثبتنا كل الممتلكات بالإجراءات الرسمية والوثائق من السجل العقاري والأملاك العامة”.