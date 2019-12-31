جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا حول ليبيا اجتماع لجامعة الدول العربية حول ليبيا على خلفية إعلان تركيا التدخل

أخبار ليبيا24

تعقد جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وسيعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، وذلك بناء على طلب مصر لبحث التطورات في ليبيا، واحتمالات التصعيد هناك.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية إعلان تركيا استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وقد تم تسليمها إلى البرلمان التركي.

وترفض مصر ودول أخرى أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية وتحذر من عواقبه.

وتقدمت القاهرة بمذكرة رسمية للجامعة لعقد الاجتماع من أجل مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي تنذر بتهديد استقرار المنطقة، داعية لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

وتواصل قوات الجيش الوطني منذ 4 أبريل الماضي حملة لاستعادة طرابلس من المجموعات المسلحة التي تحالفت مع حكومة الوفاق.