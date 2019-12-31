تعرف على موعد مباراة اعتزال طارق التايب

أخبار ليبيا24ـ

أكد مدير الكرة بنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، أنَّ رينيه فايلر، مدرب الفريق، وافق على مواجهة الهلال السعودي، وديًا في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التايب .

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات صحفية أن موعد المباراة سيكون يوم 13 من الشهر المقبل، بعدما تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، ووفقًا لارتباطات الفريق المحلية، والأفريقية”.

وأشار إلى أنَّ “ذلك سيتم في حال تم حسم الأمر بخصوص السفر لزيمبابوي بطائرة خاصة، لخوض لقاء بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم 11 يناير .

وتابع: “ستنقل الطائرة الخاصة بعثة الأهلي من القاهرة لزيمبابوي، ثم تطير بعد مباراة بلاتينيوم للسعودية يوم 12 يناير، لخوض مباراة الهلال يوم 13، على أن تعود بعدها مباشرة للقاهرة لأداء مباراة طنطا بالدوري المقرر لها يوم 15 يناير”.