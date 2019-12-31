بومريز: عام 2020 سيكون مميزًا لقطاع التعليم

أخبار ليبيا 24–خاص

رأى الدكتور فوزي بومريز وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، أن عام 2020 سيكون مميزًا لقطاع التعليم.

وأكد بومريز، في تصريح لوكالة أخبار ليبيا24، وصول 15 ألف درج جديد و10 آلاف طاولة معلم و10 آلاف سبورة وعدد من الأدوات الرياضية والفنية إلى مخازن التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيعها على العديد من المدارس التابعة للحكومة المؤقتة، مشيرًا إلى أن أسباب التأخير كان بسبب الإجراءات.

وقال وزير التعليم، “سنحل جزء كبير من نقص المواد الخاصة بالفصول الدراسية لعام 2020”.

وأضاف، “نطمئن كل مدراء المدارس بأن كل ما يخص الطالب والمعلم تم توفيرها وسيكون عام 2020 عام مميز في قطاع التعليم”.

وكشف بومريز، وصول فصول دراسية متنقلة، وسيتم توزيعها على عدد من المدارس التي بها مساحات يمكن الاستفادة منها لهذه الفصول، مشيرًا إلى أن هذه الفصول حديثة جداً ومجهزة بالكامل من حيث الأدراج والسبورات والتكييف.

وأكد أن الفصول المتنقلة، ستحل الكثير من مشاكل نقص الفصول التي تواجه العديد من المدارس.

وبين وزير التعليم، أن حصة قطاع التعليم في طبرق ستكون 1200 درج وعدد 355 سبورة، إضافة إلى المواد الأخرى.

وأشار إلى أن وزارة التعليم افتتحت العديد من المدارس في طبرق، بعد صيانتها، والتي من بينها مدرسة “عطية لياس”، مؤكدًا وجود 41 مشروعًا للتعليم ببلدية طبرق.

وقال وزير التعليم، أنه أجرى اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور مراقب تعليم طبرق مع المجلس التسييري لبلدية طبرق، لمناقشتهم والاستماع لمشاكلهم.

وأضاف، “قمنا بجولة شرق طبرق وافتتحنا العديد من المدارس”، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوفير المناخ المناسب للجميع.